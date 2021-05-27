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Олимпиада в Токио

Оргкомитет Игр в Токио 3 июня представит видение церемонии награждения спортсменов

Презентация пройдет в прямом эфире и будет доступна во всем мире
Глава оргкомитета "Токио-2020" Сейко Хасимото EPA-EFE/Nicolas Datiche
Описание
Глава оргкомитета "Токио-2020" Сейко Хасимото
© EPA-EFE/Nicolas Datiche

ТАСС, 27 мая. Оргкомитет Олимпиады в Токио 3 июня в онлайн-режиме представит видение церемонии награждения победителей и призеров предстоящих Игр. Об этом во время Международного форума спортсменов заявила глава оргкомитета "Токио-2020" Сейко Хасимото.

"На следующей неделе, 3 июня, "Токио-2020" поделится возможностью впервые взглянуть на церемонию награждения. Презентация пройдет в прямом эфире и будет доступна во всем мире. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам и повысите свой интерес к предстоящим Играм в Токио", - сказала Хасимото, обращаясь к спортсменам.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. В последнее время в Японии все чаще звучат призывы к отмене Игр в связи с пандемией коронавируса. На этой неделе против их проведения выступила японская газета "Асахи", которая является официальным партнером Олимпиады.

Хасимото заверила спортсменов, что сделает все возможное, чтобы Игры в Токио прошли успешно.

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