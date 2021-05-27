Автопробег "Ралли мира" в рамках ПМЭФ перенесли на август-сентябрь

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Автопробег "Ралли мира", который традиционно проводится в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в мире пройдет в августе-сентябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Ранее планировалось, что ралли пройдет с 24 мая по 2 июня по маршруту Сан-Марино - Монако - Санкт-Петербург. Теперь ралли пройдет по маршруту Санкт-Петербург - Берлин - Париж - Монако.

"Традиционно автопробег "Ралли мира" стартует в Монако и финиширует на Петербургском международном экономическом форуме, но из-за непростой эпидемиологической обстановки мы приняли решение перенести автопробег на август-сентябрь из Санкт-Петербурга в Монако, - сказал организатор "Ралли мира" Кюри Усманов. - Для наших стран международный автопробег "Ралли мира" является стратегически важным, в первую очередь это установление и укрепление дипломатических, общественных и культурных связей. Анонс мероприятия будет озвучен на ПМЭФ. Нас ждут в Европе и в других странах, и это символ дружбы с Россией".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.