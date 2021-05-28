ЦСКА начинает "Финал четырех" Евролиги в Кёльне матчем против "Анадолу Эфес"

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /ТАСС/. "Финал четырех" Евролиги - главное событие в клубном европейском баскетболе - стартует в пятницу в немецком Кёльне. Девятый раз подряд среди соискателей трофея будет московский ЦСКА - действующий победитель турнира, который в полуфинале сыграет с турецким "Анадолу Эфес".

Во второй полуфинальной паре встретятся итальянский "Милан" и испанская "Барселона".

Армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате, уступив первую строчку "Барселоне", но в Кёльн команда Димитриса Итудиса приехала не в ранге фаворита. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу имеет каталонский клуб, следом идет "Эфес", а ЦСКА - третий. Как признался ТАСС почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, это может сыграть армейцам на руку. "Как правило, ЦСКА выходит в "Финал четырех" Евролиги как фаворит или один из фаворитов. В этом сезоне впервые за долгие годы ЦСКА будет выступать как "андердог" ("темная лошадка" - прим. ТАСС), и в этом, на мой взгляд, может быть определенное преимущество для армейцев", - сказал Иванов.

Капитан армейского клуба Никита Курбанов, трижды побеждавший в Евролиге, отметил, что ЦСКА, несмотря на сложности, сумел набрать неплохой ход и показывает хороший баскетбол. "По ходу сезона у нас произошли определенные корректировки в составе. В первую очередь говорю о травме [Николы] Милутинова (из-за травмы плеча центровой пропускает остаток сезона - прим ТАСС), которая лишила нас размеров под кольцом, но новые игроки смогли гармонично вписаться в команду, в нашу систему. Говоря о последующих потерях, мы тоже смогли хорошо и правильно выйти из ситуации", - заявил капитан ЦСКА.

По мнению Курбанова, уход разыгрывающего Майка Джеймса из ЦСКА в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" положительно сказался на команде. "По моему мнению, команда стала агрессивнее, начала действовать даже разнообразнее, многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка, сейчас же мы настолько гармонично живем, нашли свой путь, свое русло. И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с "Фенербахче" в Евролиге и с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ. Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в "Финале четырех" все в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем", - добавил Курбанов.

"Финал четырех" в условиях пандемии

Кёльн должен был проводить "Финал четырех" Евролиги прошлого сезона, но из-за пандемии турнир отменили и перенесли на 2021 год. Сейчас Кёльн все также отчаянно сражается с коронавирусом, поэтому "Финал четырех" пройдет без зрителей, при строжайших санитарно-эпидемиологических мерах.