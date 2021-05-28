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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

ЦСКА начинает "Финал четырех" Евролиги в Кёльне матчем против "Анадолу Эфес"

Армейцы являются действующими победителями турнира

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /ТАСС/. "Финал четырех" Евролиги - главное событие в клубном европейском баскетболе - стартует в пятницу в немецком Кёльне. Девятый раз подряд среди соискателей трофея будет московский ЦСКА - действующий победитель турнира, который в полуфинале сыграет с турецким "Анадолу Эфес".

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Во второй полуфинальной паре встретятся итальянский "Милан" и испанская "Барселона".

Армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате, уступив первую строчку "Барселоне", но в Кёльн команда Димитриса Итудиса приехала не в ранге фаворита. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу имеет каталонский клуб, следом идет "Эфес", а ЦСКА - третий. Как признался ТАСС почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, это может сыграть армейцам на руку. "Как правило, ЦСКА выходит в "Финал четырех" Евролиги как фаворит или один из фаворитов. В этом сезоне впервые за долгие годы ЦСКА будет выступать как "андердог" ("темная лошадка" - прим. ТАСС), и в этом, на мой взгляд, может быть определенное преимущество для армейцев", - сказал Иванов.

Капитан армейского клуба Никита Курбанов, трижды побеждавший в Евролиге, отметил, что ЦСКА, несмотря на сложности, сумел набрать неплохой ход и показывает хороший баскетбол. "По ходу сезона у нас произошли определенные корректировки в составе. В первую очередь говорю о травме [Николы] Милутинова (из-за травмы плеча центровой пропускает остаток сезона - прим ТАСС), которая лишила нас размеров под кольцом, но новые игроки смогли гармонично вписаться в команду, в нашу систему. Говоря о последующих потерях, мы тоже смогли хорошо и правильно выйти из ситуации", - заявил капитан ЦСКА.

По мнению Курбанова, уход разыгрывающего Майка Джеймса из ЦСКА в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" положительно сказался на команде. "По моему мнению, команда стала агрессивнее, начала действовать даже разнообразнее, многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка, сейчас же мы настолько гармонично живем, нашли свой путь, свое русло. И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с "Фенербахче" в Евролиге и с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ. Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в "Финале четырех" все в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем", - добавил Курбанов.

"Финал четырех" в условиях пандемии

Кёльн должен был проводить "Финал четырех" Евролиги прошлого сезона, но из-за пандемии турнир отменили и перенесли на 2021 год. Сейчас Кёльн все также отчаянно сражается с коронавирусом, поэтому "Финал четырех" пройдет без зрителей, при строжайших санитарно-эпидемиологических мерах.

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Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил ТАСС, что это самый необычный финальный раунд Евролиги за многие годы. "Достаточно необычная ситуация, помимо того, что "Финал четырех" проходит без зрителей, а в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью", - сказал Ватутин.

"Как это скажется на баскетболе, понять сложно. Все команды здесь в одинаковом положении. Но я себе постоянно задаю вопрос, можно ли было перенести "Финал четырех" в другое место, и не нахожу ответа. Понимаю, что Кёльн стал заложником ситуации - город, организаторов сложно упрекнуть", - добавил Ватутин.

Тем не менее, проведение турнира такого высокого уровня очень важно для Германии. На пресс-конференцию накануне старта "Финала четырех" пришла бургомистр Кёльна Генриетта Рекер. "Финал четырех" стал большой вехой для нашего города. К сожалению, в том сезоне мы не смогли провести его из-за понятных причин. Но в этом году мы смогли вернуть Евролигу в Кёльн, и я уверена, что турнир пройдет прекрасно", - сказал Рекер.

"Спорт очень важен для жизни общества, для молодежи, которая берет пример с атлетов, - продолжила Рекер. - А в такое время, как сейчас, это становится еще более важным. Спорт - это эликсир жизни. Я очень сожалею, что мы не смогли пустить болельщиков, но все-таки многие смогут увидеть трансляции матчей, это важно".

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