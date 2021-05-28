Хоккеист Тарасенко рассказал, что с радостью принял вызов в сборную России

"Тяжелое было время, травма позади, я очень долго восстанавливался и много времени пропустил, - сказал Тарасенко. - Разговаривали с женой о том, что если поступит вызов, я поеду, очень хотелось поиграть за сборную, тем более что давно не получалось этого сделать. У клуба не было никаких вопросов, а у меня не было никаких опасений, конечно, обидно, что сезон закончился так рано, но очень рад, что получил вызов и с радостью принял его".

Тарасенко пропустил большую часть сезона из-за травм, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 очков (4 гола + 10 передач).

"Если честно, подробно до конца никто не знает, какие у меня были травмы, так как это были разные вещи, которые вытекали одна из другой, - отметил хоккеист. - Если бы у меня не было семьи, я, наверное, с ума бы сошел за это время, потому что я долго готовился, восстанавливался, и, когда вышел играть в "пузыре" в Эдмонтоне (плей-офф НХЛ сезона-2019/20 - прим. ТАСС), получилось так, что было что-то неправильно сделано, - я не мог играть физически, потому что от любого контакта, броска вылетало плечо. Были большие ожидания, но в следующем сезоне снова почти весь год пропустил - поговорили с семьей, выбрали докторов, сделали все".

"Главное верить, потому что если ты веришь в успех и у тебя есть поддержка близких людей, за что огромное спасибо в первую очередь семье, - это здорово отвлекает. Я не буду говорить, что это было легко, были всякие мысли, это нелегкий процесс и физически, и психологически, но у меня есть близкие друзья, поддержка этих людей очень помогла правильно мыслить во время восстановления, сейчас все хорошо", - добавил Тарасенко.