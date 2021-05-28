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Олимпиада-2022 в Пекине

Орлов надеется, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году
Дмитрий Орлов AP Photo/Nick Wass
Описание
Дмитрий Орлов
© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов надеется, что вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх будет решен положительно. Об этом он рассказал журналистам.

В 2018 году НХЛ не отпустила игроков лиги на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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"Я, конечно, думаю [об Олимпиаде], потому что ни разу не играл на этом турнире, это моя мечта с детства, надеюсь, что лига нас отпустит, они сейчас договариваются, - сказал Орлов. - Когда мы подписывали новый договор, в нем было условие, что на ближайшие две Олимпиады мы должны поехать, так что надеюсь, что у нас будет шанс поехать туда. Главное, чтобы сняли все карантинные ограничения, чтобы мы играли с болельщиками, потому что, думаю, что все уже соскучились по игре. В России болельщики уже ходили на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), на НХЛ тоже начали пускать, на международном уровне пока неизвестно, что будет, но всегда приятнее играть с полными трибунами и чувствовать эту поддержку, это меняет игру".

В составе сборной России Орлов стал чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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