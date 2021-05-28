Орлов надеется, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде

"Я, конечно, думаю [об Олимпиаде], потому что ни разу не играл на этом турнире, это моя мечта с детства, надеюсь, что лига нас отпустит, они сейчас договариваются, - сказал Орлов. - Когда мы подписывали новый договор, в нем было условие, что на ближайшие две Олимпиады мы должны поехать, так что надеюсь, что у нас будет шанс поехать туда. Главное, чтобы сняли все карантинные ограничения, чтобы мы играли с болельщиками, потому что, думаю, что все уже соскучились по игре. В России болельщики уже ходили на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), на НХЛ тоже начали пускать, на международном уровне пока неизвестно, что будет, но всегда приятнее играть с полными трибунами и чувствовать эту поддержку, это меняет игру".

В составе сборной России Орлов стал чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).