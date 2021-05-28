Красноярск может стать местом проведения чемпионата мира по борьбе в 2023 году

КРАСНОЯРСК, 28 мая /ТАСС/. Красноярск может стать площадкой для проведения чемпионата мира по спортивной борьбе в 2023 году. Об этом сообщила журналистам вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина.

В начале февраля пресс-служба Объединенного мира борьбы сообщила, что чемпионат мира - 2022, который должен был пройти в Красноярске, перенесен в Белград, который должен был принять первенство в 2023 году. Бюро UWW приняло решение организовать турнир в России в 2023 году. Как сообщалось в феврале, город будет определен в ближайшие месяцы.

"Шанс есть (на организацию ЧМ-2023 в Красноярске), мечта есть, все будет, я надеюсь", - сказала Ярыгина, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как уточнил ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин во время визита в Красноярск, другие города для проведения чемпионата мира в 2023 году пока не рассматриваются.

Чемпионат мира 2023 года будет главным квалификационным турниром к Олимпийским играм - 2024 в Париже. Лучшие шесть спортсменов в каждой весовой категории обеспечат своей стране квоту на Олимпиаде.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения Россия лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их на два года.