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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Канады обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу североамериканской команды
Алихан Асетов и Габриэль Виларди AP Photo/Sergei Grits
Описание
Алихан Асетов и Габриэль Виларди
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Казахстана со счетом 4:2 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе В.

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В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манжипан (7-я минута), Адам Херник (22), Коул Перфетти (48) и Коннор Браун (60), у казахстанцев дважды отличился Никита Михайлис (25, 42).

Канадцы после трех поражений на старте чемпионата мира одержали вторую победу подряд и с шестью очками занимают шестое место в турнирной таблице. Казахстанские хоккеисты идут на четвертой строчке и имеют на очко больше. В следующем матче обе команды сыграют с итальянцами. Казахстанские хоккеисты проведут матч 29 мая, сборная Канады - 30 мая.

Команды Канады и Казахстана во второй раз встретились в рамках чемпионатов мира. Их первая игра состоялась на предварительном этапе турнира 2012 года и завершилась победой канадцев со счетом 8:0.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия430010011-510
2Германия430000119-99
3США430000113-59
4Казахстан510200210-127
5Латвия42001019-77
6Канада520000310-146
7Норвегия41000039-153
8Италия40000045-190

 

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