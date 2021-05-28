Сборная Канады обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Казахстана со счетом 4:2 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе В.
В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манжипан (7-я минута), Адам Херник (22), Коул Перфетти (48) и Коннор Браун (60), у казахстанцев дважды отличился Никита Михайлис (25, 42).
Канадцы после трех поражений на старте чемпионата мира одержали вторую победу подряд и с шестью очками занимают шестое место в турнирной таблице. Казахстанские хоккеисты идут на четвертой строчке и имеют на очко больше. В следующем матче обе команды сыграют с итальянцами. Казахстанские хоккеисты проведут матч 29 мая, сборная Канады - 30 мая.
Команды Канады и Казахстана во второй раз встретились в рамках чемпионатов мира. Их первая игра состоялась на предварительном этапе турнира 2012 года и завершилась победой канадцев со счетом 8:0.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|11-5
|10
|2
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|3
|США
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|13-5
|9
|4
|Казахстан
|5
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|10-12
|7
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|9-7
|7
|6
|Канада
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-14
|6
|7
|Норвегия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|9-15
|3
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|5-19
|0