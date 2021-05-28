Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.
В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (16-я минута), Джонатан Пудас (28) и Марио Кемпе (33, 53). У британцев отличился Лайам Кёрк (8).
21-летний Кёрк с пятью голами вышел на первое место в списке лучших снайперов турнира. Нападающий был выбран под общим 189-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года клубом "Аризона". С 2018 по 2020 год он выступал в клубе юниорской лиги Онтарию "Питерборо".
Сборная Швеции одержала вторую победу на чемпионате мира и поднялась на четвертое место в группе А, набрав шесть очков. Британцы с четырьмя очками занимают восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем матче 29 мая команда Великобритании сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со словаками.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|2
|Швейцария
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-10
|9
|3
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-12
|9
|4
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|16-10
|6
|5
|Чехия
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|5
|6
|Дания
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7-9
|5
|7
|Белоруссия
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|8-12
|4
|8
|Великобритания
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|9-19
|4