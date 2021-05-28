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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу скандинавской команды
Йеспер Фрёден и Мэттью Майерс AP Photo/Roman Koksarov
Описание
Йеспер Фрёден и Мэттью Майерс
© AP Photo/Roman Koksarov

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

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В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (16-я минута), Джонатан Пудас (28) и Марио Кемпе (33, 53). У британцев отличился Лайам Кёрк (8).

21-летний Кёрк с пятью голами вышел на первое место в списке лучших снайперов турнира. Нападающий был выбран под общим 189-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года клубом "Аризона". С 2018 по 2020 год он выступал в клубе юниорской лиги Онтарию "Питерборо".

Сборная Швеции одержала вторую победу на чемпионате мира и поднялась на четвертое место в группе А, набрав шесть очков. Британцы с четырьмя очками занимают восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем матче 29 мая команда Великобритании сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со словаками.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия430000115-79
2Швейцария430000114-109
3Словакия430000111-129
4Швеция520000316-106
5Чехия411000212-135
6Дания41100027-95
7Белоруссия41000128-124
8Великобритания51000139-194

 

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