Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 5:2 переиграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.
В составе победителей шайбы забросили Николай Мейер (6-я минута), Маттиас Асперуп (45), Матиас Фром (48), Маркус Лауридсен (50) и Александр Труе (53). У белорусов отличились Артем Демков (3) и Михаил Стефанович (31).
В элитном дивизионе чемпионата мира команды встретились между собой в пятый раз. Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение при двух победах.
Сборная Белоруссии с четырьмя очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Датчане набрали восемь очков и поднялись на четвертое место. В следующем матче датская команда 29 мая сыграет со словаками, а белорусские хоккеисты днем позже встретятся со швейцарцами.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|2
|Швейцария
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-10
|9
|3
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-12
|9
|4
|Дания
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12-11
|8
|5
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|16-10
|6
|6
|Чехия
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|5
|7
|Белоруссия
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-17
|4
|8
|Великобритания
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|9-19
|4