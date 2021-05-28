Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 5:2 переиграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

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В составе победителей шайбы забросили Николай Мейер (6-я минута), Маттиас Асперуп (45), Матиас Фром (48), Маркус Лауридсен (50) и Александр Труе (53). У белорусов отличились Артем Демков (3) и Михаил Стефанович (31).

В элитном дивизионе чемпионата мира команды встретились между собой в пятый раз. Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение при двух победах.

Сборная Белоруссии с четырьмя очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Датчане набрали восемь очков и поднялись на четвертое место. В следующем матче датская команда 29 мая сыграет со словаками, а белорусские хоккеисты днем позже встретятся со швейцарцами.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.