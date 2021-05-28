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ЧМ по хоккею в Риге

Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу скандинавской команды
Йеспер Йенсен и Алексей Колосов EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Йеспер Йенсен и Алексей Колосов
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 5:2 переиграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

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В составе победителей шайбы забросили Николай Мейер (6-я минута), Маттиас Асперуп (45), Матиас Фром (48), Маркус Лауридсен (50) и Александр Труе (53). У белорусов отличились Артем Демков (3) и Михаил Стефанович (31).

В элитном дивизионе чемпионата мира команды встретились между собой в пятый раз. Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение при двух победах.

Сборная Белоруссии с четырьмя очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Датчане набрали восемь очков и поднялись на четвертое место. В следующем матче датская команда 29 мая сыграет со словаками, а белорусские хоккеисты днем позже встретятся со швейцарцами.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия430000115-79
2Швейцария430000114-109
3Словакия430000111-129
4Дания521000212-118
5Швеция520000316-106
6Чехия411000212-135
7Белоруссия510001310-174
8Великобритания51000139-194

 

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