Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:3 по буллитам одержала победу над командой Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира

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В составе победителей шайбы забросили Сондре Ульден (4-я минута), Кен-Андре Улимб (22), Матиас Петтерсен (42). Победный буллит на счету Микаэля Хаги. У хозяев турнира отличились Ренарс Крастенбергс (12), Роналд Кениньш (18) и Кристиан Рубинс (50).

Норвежцы набрали пять очков и занимают седьмое место в группе. Сборная Латвии с восемью очками вышла на четвертое место. В следующем матче норвежская команда 29 мая сыграет с американцами, а латвийцы днем позже встретятся с финнами.

Предварительный этап завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.