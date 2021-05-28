Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:3 по буллитам одержала победу над командой Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.
В составе победителей шайбы забросили Сондре Ульден (4-я минута), Кен-Андре Улимб (22), Матиас Петтерсен (42). Победный буллит на счету Микаэля Хаги. У хозяев турнира отличились Ренарс Крастенбергс (12), Роналд Кениньш (18) и Кристиан Рубинс (50).
Норвежцы набрали пять очков и занимают седьмое место в группе. Сборная Латвии с восемью очками вышла на четвертое место. В следующем матче норвежская команда 29 мая сыграет с американцами, а латвийцы днем позже встретятся с финнами.
Предварительный этап завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|11-5
|10
|2
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|3
|США
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|13-5
|9
|4
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|12-11
|8
|5
|Казахстан
|5
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|10-12
|7
|6
|Канада
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-14
|6
|7
|Норвегия
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|13-18
|5
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|5-19
|0