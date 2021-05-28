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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу скандинавской команды
Тобиас Линдстрём и Матисс Кивлениекс EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Тобиас Линдстрём и Матисс Кивлениекс
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:3 по буллитам одержала победу над командой Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

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В составе победителей шайбы забросили Сондре Ульден (4-я минута), Кен-Андре Улимб (22), Матиас Петтерсен (42). Победный буллит на счету Микаэля Хаги. У хозяев турнира отличились Ренарс Крастенбергс (12), Роналд Кениньш (18) и Кристиан Рубинс (50).

Норвежцы набрали пять очков и занимают седьмое место в группе. Сборная Латвии с восемью очками вышла на четвертое место. В следующем матче норвежская команда 29 мая сыграет с американцами, а латвийцы днем позже встретятся с финнами.

Предварительный этап завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия430010011-510
2Германия430000119-99
3США430000113-59
4Латвия520020112-118
5Казахстан510200210-127
6Канада520000310-146
7Норвегия510100313-185
8Италия40000045-190

 

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