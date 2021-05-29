Бабаев: в других клубах Мухину могли предложить финансовые условия лучше, чем в ЦСКА

ТАСС, 29 мая. Перешедший из московского "Локомотива" в ЦСКА футболист Максим Мухин мог получить более выгодные финансовые условия в других клубах. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
В пятницу ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним футболистом сроком на пять лет.
"Переговоры получились непростыми, я бы хотел поблагодарить руководство "Локомотива" за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для "Локо" была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства. Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима, они улучшены в пользу "Локомотива". Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА, его выбор был осознанным", - сказал Бабаев.
"Нам очень импонирует игра Максима. С учетом его юного возраста думаю, что у игрока очень большой потенциал. Для нас было также важным, что футболист обозначил желание выступать за ЦСКА. Ведь не секрет, что Максимом интересовались и другие большие российские клубы", - добавил генеральный директор ЦСКА.
Бабаев не исключил, что после перехода Мухина ЦСКА может покинуть кто-то из полузащитников. "Все может быть, но здоровая конкуренция еще никому не вредила. Все нужно доказывать в тренировочном процессе, в матчах. Считаю, такая ситуация может только пойти на пользу нашей команде", - заключил Бабаев.
Мухин дебютировал в составе "Локомотива" в ноябре 2020 года, в марте провел первый матч за сборную России. Полузащитник принял участие в 10 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в четырех играх Бетсити - Кубка России, также он провел один матч в Лиге чемпионов. "Локомотив" в минувшем сезоне стал обладателем кубка страны и занял третье место по итогам чемпионата, в следующем сезоне команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.