Бабаев: в других клубах Мухину могли предложить финансовые условия лучше, чем в ЦСКА

ТАСС, 29 мая. Перешедший из московского "Локомотива" в ЦСКА футболист Максим Мухин мог получить более выгодные финансовые условия в других клубах. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев. В пятницу ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним футболистом сроком на пять лет.

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"Переговоры получились непростыми, я бы хотел поблагодарить руководство "Локомотива" за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для "Локо" была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства. Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима, они улучшены в пользу "Локомотива". Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА, его выбор был осознанным", - сказал Бабаев. "Нам очень импонирует игра Максима. С учетом его юного возраста думаю, что у игрока очень большой потенциал. Для нас было также важным, что футболист обозначил желание выступать за ЦСКА. Ведь не секрет, что Максимом интересовались и другие большие российские клубы", - добавил генеральный директор ЦСКА.

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