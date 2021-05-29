{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бабаев: в других клубах Мухину могли предложить финансовые условия лучше, чем в ЦСКА

Генеральный директор армейцев считает, что переход полузащитника сборной России пойдет на пользу столичной команде

ТАСС, 29 мая. Перешедший из московского "Локомотива" в ЦСКА футболист Максим Мухин мог получить более выгодные финансовые условия в других клубах. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В пятницу ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним футболистом сроком на пять лет.

На эту тему
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Мухина в ЦСКА
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Мухина в ЦСКА

"Переговоры получились непростыми, я бы хотел поблагодарить руководство "Локомотива" за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для "Локо" была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства. Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима, они улучшены в пользу "Локомотива". Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА, его выбор был осознанным", - сказал Бабаев.

"Нам очень импонирует игра Максима. С учетом его юного возраста думаю, что у игрока очень большой потенциал. Для нас было также важным, что футболист обозначил желание выступать за ЦСКА. Ведь не секрет, что Максимом интересовались и другие большие российские клубы", - добавил генеральный директор ЦСКА.

На эту тему
Футболисты ЦСКА впервые с сезона-2001/02 не сыграют в еврокубках
Футболисты ЦСКА впервые с сезона-2001/02 не сыграют в еврокубках

Бабаев не исключил, что после перехода Мухина ЦСКА может покинуть кто-то из полузащитников. "Все может быть, но здоровая конкуренция еще никому не вредила. Все нужно доказывать в тренировочном процессе, в матчах. Считаю, такая ситуация может только пойти на пользу нашей команде", - заключил Бабаев.

Мухин дебютировал в составе "Локомотива" в ноябре 2020 года, в марте провел первый матч за сборную России. Полузащитник принял участие в 10 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в четырех играх Бетсити - Кубка России, также он провел один матч в Лиге чемпионов. "Локомотив" в минувшем сезоне стал обладателем кубка страны и занял третье место по итогам чемпионата, в следующем сезоне команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Теги
Российский футбол
ЧМ по хоккею в Риге
Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Сборная России занимает первое место в таблице группы А, команда Швейцарии идет второй
Спор за лидерство в группе.
Читать полностью