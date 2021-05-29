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ЧМ по хоккею в Риге

Самонов будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира со швейцарцами

Встреча начнется в 16:15 мск
Александр Самонов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Самонов
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 29 мая. Александр Самонов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче предварительного этапа чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

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Запасным голкипером будет Иван Бочаров. Сочетания звеньев национальной команды выглядят следующим образом: Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Максим Шалунов; Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Александр Барабанов; Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет в субботу и начнется в 16:15 мск. Турнир проходит в Риге.

Сборная России занимает первое место в группе А. Столько же баллов имеет в активе команда Швейцарии.

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ЧМ по хоккею в Риге
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