Самонов будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира со швейцарцами

ТАСС, 29 мая. Александр Самонов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче предварительного этапа чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
Запасным голкипером будет Иван Бочаров. Сочетания звеньев национальной команды выглядят следующим образом: Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Максим Шалунов; Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Александр Барабанов; Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.
Матч сборных России и Швейцарии пройдет в субботу и начнется в 16:15 мск. Турнир проходит в Риге.
Сборная России занимает первое место в группе А. Столько же баллов имеет в активе команда Швейцарии.