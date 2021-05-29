Российские волейболисты одержали вторую победу в Лиге наций, выиграв у иранцев

ТАСС, 29 мая. Мужская сборная России по волейболу победила команду Ирана в матче второго тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд сыграют друг с другом по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют турнирную таблицу. В пятницу подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у команды Нидерландов (3-1). Иранские волейболисты потерпели второе поражение под руководством россиянина Владимира Алекно. В пятницу сборная Ирана потерпела поражение от японцев (0-3).

Алекно трижды становился главным тренером мужской сборной России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016). На Олимпийских играх - 2012 в Лондоне Алекно привел национальную команду к золотым медалям. В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3-2), уступая по ходу встречи со счетом 0-2. Также под руководством Алекно сборная России победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.