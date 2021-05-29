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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк высказался на тему конкуренции в сборной России между Бобровским и Самоновым

В четырех матчах чемпионата мира ворота российской команды защищал Самонов, приехавший из США Бобровский сможет сыграть только в плей-офф
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ни один из вратарей сборной России не должен испытывать негативных эмоций из-за конкуренции за место в составе, поскольку всем нужно поддерживать друг друга ради победы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В четырех матчах проходящего в Риге чемпионата мира из пяти ворота российской команды защищал Александр Самонов, в одном - Иван Бочаров. В субботу к сборной России присоединился вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергей Бобровский, который сможет сыграть лишь в плей-офф турнира из-за карантинных мер.

"Бобровский - очень сильный вратарь. Надо отдать должное Самонову - он молодец, в последних играх тащит, - сказал Третьяк. - Думаю, никаких обид не должно быть. Нам сегодня самое главное - это победы, а Бобровский, Самонов, тренер вратарей - все в одной семье".

"Главное - это победа, и мы должны все друг друга поддерживать, друг за друга болеть. Мы единая команда, и не надо обижаться, что кто-то не играет. Мы все в одной обойме, все делается для победы, и мнение тренера - главное", - добавил глава ФХР.

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