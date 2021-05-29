Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Швейцарии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев отличился Нико Хишир (49). Толчинский набрал три очка по системе "гол+пас", на его счету результативная передача Карнаухову.
Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче подопечные Валерия Брагина 31 мая сыграют со шведами, а сборная Швейцарии днем ранее встретится с белорусами.
Из-за травм встречу пропускали нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов, а также защитник Артем Зуб. По решению тренерского штаба планово не принял участие в игре нападающий Андрей Кузьменко. Ворота российской команды защищал Александр Самонов.
Российские хоккеисты одержали десятую победу подряд над швейцарцами в матчах чемпионата мира. В последний раз швейцарским хоккеистам удалось не проиграть в 2005 году, встреча завершилась со счетом 3:3. Последнюю победу над сборной России на мировых первенствах команда Швейцарии праздновала в 2000 году на турнире в Санкт-Петербурге (3:2).
Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|19-8
|12
|2
|Швейцария
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|15-14
|9
|3
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-12
|9
|4
|Чехия
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|18-14
|8
|5
|Дания
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12-11
|8
|6
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|16-10
|6
|7
|Великобритания
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4
|8
|Белоруссия
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-17
|4