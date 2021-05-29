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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Брагина
Иван Проворов и Йоэль Вермин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Иван Проворов и Йоэль Вермин
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Швейцарии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

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Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев отличился Нико Хишир (49). Толчинский набрал три очка по системе "гол+пас", на его счету результативная передача Карнаухову.

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче подопечные Валерия Брагина 31 мая сыграют со шведами, а сборная Швейцарии днем ранее встретится с белорусами.

Из-за травм встречу пропускали нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов, а также защитник Артем Зуб. По решению тренерского штаба планово не принял участие в игре нападающий Андрей Кузьменко. Ворота российской команды защищал Александр Самонов.

Российские хоккеисты одержали десятую победу подряд над швейцарцами в матчах чемпионата мира. В последний раз швейцарским хоккеистам удалось не проиграть в 2005 году, встреча завершилась со счетом 3:3. Последнюю победу над сборной России на мировых первенствах команда Швейцарии праздновала в 2000 году на турнире в Санкт-Петербурге (3:2).

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия540000119-812
2Швейцария530000215-149
3Словакия430000111-129
4Чехия521000218-148
5Дания521000212-118
6Швеция520000316-106
7Великобритания610001410-254
8Белоруссия510001310-174

 

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