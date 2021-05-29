Главный тренер сборной России по хоккею Брагин рассказал о выборе вратаря на плей-офф

"Флорида", за которую выступает Бобровский, в четверг завершила выступление в плей-офф НХЛ, уступив "Тампе" со счетом 2-4 в серии. Вратарь прибыл в расположение сборной России 29 мая. В четырех матчах россиян на турнире из пяти место в воротах занимал голкипер Александр Самонов.

"Да, он [Бобровский] прилетел сегодня, сейчас он на карантине, затем он потренируется. Еще раз скажу, что он заряжен, приехал с хорошими глазами, так что посмотрим, как сложится, - сказал Брагин. - Впереди еще две игры, посмотрим, как будут развиваться события. Хорошо, когда есть еще и Бобровский, поэтому будем выбирать".

По словам нападающего сборной России Павла Карнаухова, команда чувствует, что Самонов начал играть увереннее. "Вратарь - половина команды, поэтому когда он хорошо играет, нам легче играть и в своей, и в чужой зоне, мы уже подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек, который ловит кураж, уверенно играет, это большой плюс для команды. В принципе, у нас все в обороне работают - и защитники, и нападающие, все довольно слаженно, но стараемся улучшать этот компонент", - сказах хоккеист.

В субботу сборная России обыграла швейцарцев со счетом 4:1 и единолично возглавила турнирную таблицу группы А, набрав 12 очков. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами.