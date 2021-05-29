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USADA вынесло предупреждение двоюродному брату Нурмагомедова за пропуск допинг-теста

Умар Нурмагомедов проходит реабилитацию после операции на крестообразных связках колена
Умар Нурмагомедов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Умар Нурмагомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Двоюродный брат бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов получил предупреждение от Американского антидопингового агентства (USADA) за пропуск допинг-теста. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

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Нурмагомедов в настоящий момент проходит реабилитацию после операции на крестообразных связках колена.

"У меня пропуск [допинг-теста] был. Они [допинг-офицеры], оказывается, приходили, я забыл. Меня дома не было, они стучались. И мне флажок дали", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету спортсмена 13 побед и ни одного поражения.

Все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны заблаговременно указывать свое местонахождение. Если допинг-офицер не находит спортсмена по указанному адресу, ему выносится предупреждение (флажок). Три таких флажка в течение 12 месяцев грозят дисквалификацией сроком от года.

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