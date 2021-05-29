Дина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.

Победительница набрала 108,800 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (106,475 балла), третьей стала Алина Горносько из Белоруссии (105,150).

Чемпионат мира 2017 года, который проходил в Пезаро, стал для Арины и Дины Авериных первым взрослым мировым первенством в карьере. Сестры выиграли тогда все золотые медали турнира. Дина Аверина первенствовала в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами, Арине Авериной не нашлось равных в упражнениях с мячом и лентой.

Сестрам Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира, в активе Арины четыре золотые медали мировых первенств.