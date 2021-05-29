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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 2:1

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Германии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды представляют группу В.

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В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (7-я минута) и Артту Руотсалайнен (52). У проигравших отличился Корбиниан Хольцер (28).

Сборная Финляндии одержала четвертую победу на чемпионате мира и с 13 очками вышла на первое место в группе. Немцы с девятью очками занимают четвертую строчку. В следующем матче финны 30 мая встретятся со сборной Латвии, а команда Германии днем позже сыграет с американцами.

Команды Финляндии и Германии в рамках чемпионатов мира провели 17-ю встречу. Финны одержали 12 побед при одной ничьей и четырех поражениях. На прошлом мировом первенстве в 2019 году сборная Германии на предварительном этапе оказалась сильнее впоследствии выигравшей турнир команды Финляндии со счетом 4:2.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия540010013-613
2США540000115-612
3Казахстан620200221-1510
4Германия530000220-119
5Латвия520020112-118
6Канада520000310-146
7Норвегия610100414-205
8Италия50000058-300

 

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