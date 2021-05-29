Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Германии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды представляют группу В.
В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (7-я минута) и Артту Руотсалайнен (52). У проигравших отличился Корбиниан Хольцер (28).
Сборная Финляндии одержала четвертую победу на чемпионате мира и с 13 очками вышла на первое место в группе. Немцы с девятью очками занимают четвертую строчку. В следующем матче финны 30 мая встретятся со сборной Латвии, а команда Германии днем позже сыграет с американцами.
Команды Финляндии и Германии в рамках чемпионатов мира провели 17-ю встречу. Финны одержали 12 побед при одной ничьей и четырех поражениях. На прошлом мировом первенстве в 2019 году сборная Германии на предварительном этапе оказалась сильнее впоследствии выигравшей турнир команды Финляндии со счетом 4:2.
Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|5
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|13-6
|13
|2
|США
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15-6
|12
|3
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|4
|Германия
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|20-11
|9
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|12-11
|8
|6
|Канада
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-14
|6
|7
|Норвегия
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|14-20
|5
|8
|Италия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-30
|0