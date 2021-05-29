Словаки обыграли датчан и возглавили турнирную таблицу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 2:0 победила команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Петер Цегларик (48-я минута) и Адам Яношик (53). Ворота сборной Словакии защищал Юлиус Гудачек, выступавший три последних сезона за московский "Спартак".

Цегларик забросил третью шайбу на турнире, также в его активе пять результативных передач. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

Сборная Словакии одержала четвертую победу на турнире и возглавила турнирную таблицу группы. Словаки и россияне имеют по 12 очков, но словацкие хоккеисты располагаются выше благодаря победе в личной встрече (3:1). В следующем матче сборная Словакии 30 мая сыграет с командой Швеции. Датчане набрали восемь очков и идут на пятой позиции, 31 мая они встретятся с чехами.

Предварительный этап завершится 1 июня. Финал чемпионата мира и матч за третье место пройдут 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.