Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания Чимаева в свой адрес

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не испытывает разочарования после комментариев в его адрес бойца Хамзата Чимаева. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Высказывание главы Чечни вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Боец UFC Хамзат Чимаев под прямым эфиром в Instagram Кадырова также написал, что "порвет" Нурмагомедова.

"Не было никакого разочарования, я этого человека никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Разочарование бывает, когда от человека ждешь отдачи, а я от этого человека ничего никогда не ждал. Если он считает нужным, пусть пишет", - сказал Нурмагомедов.

"Я думаю, что не подойду [к Чимаеву]. Высказывания Артема Лобова и его - это не одно и то же", - добавил боец.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.