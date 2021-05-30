Бобровский заявил, что у него достаточно сил и эмоций для выступления за сборную России

В ночь на четверг "Флорида" завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв в серии первого раунда "Тампе" со счетом 2-4. Бобровский прибыл в Ригу в субботу, ему предстоит пройти двухдневный карантин, прежде чем он сможет начать тренировки с командой. Сыграть за сборную России он сможет не раньше начала плей-офф.

"Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с "Тампой", долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира, - сказал Бобровский. - Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы. За время, пока не удавалось выступать за национальную команду, следил за всеми матчами, всегда был в курсе ее результатов".

"После окончания сезона в НХЛ сил и эмоций у меня более чем достаточно, ведь вызов в сборную - это всегда большая честь. Что касается "пузыря", условий в нем, то я прежде всего приехал играть и помогать команде. Да, условия непривычные, но в текущих реалиях создано все необходимое: питание, проживание, все на высоком уровне", - добавил хоккеист.