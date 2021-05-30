Третьяк: появление болельщиков на чемпионате мира по хоккею вдохновит сборную России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Появление зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге должно стимулировать сборную России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира. На трибунах могут находиться только зрители, которые уже вакцинировались от коронавируса или перенесли инфекцию.

"Наших зрителей будет не так много из-за ковидных ограничений, но я считаю, что мы получим много хороших местных болельщиков, которые придут поддерживать сборную России, - сказал Третьяк. - И это еще больше придаст стимул нашей команде для победы, поскольку болельщики играют большую роль. Это члены нашей хоккейной семьи, которые сидят на трибунах".

Чемпионат мира завершится 6 июня.