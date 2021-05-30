Сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций

ТАСС, 30 мая. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче третьего тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14) в пользу японцев.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд сыграют друг с другом по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

В пятницу подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у команды Нидерландов (3-1), а днем позже с таким же счетом переиграли иранцев. В следующем матче российские волейболисты 3 июня сыграют со сборной США.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.