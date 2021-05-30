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ЧМ по хоккею в Риге
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Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла со счетом 3:1
Хоккеисты сборной Швеции Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Швеции
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 3:1 выиграла у команды Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Сёренсен (31-я минута), Виктор Олофссон (52) и Исак Лундстрём (60). У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Цегларик забросил четвертую шайбу на турнире и сделал пять результативных передач. Такие же показатели у форварда сборной Канады Адама Хенрика. Они возглавляют таблицу лучших бомбардиров турнира.

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции. Лидируют в группе А швейцарцы, второе место занимают россияне, у обеих команд по 12 очков. В заключительном матче группового этапа шведы 31 мая сыграют со сборной России, а команда Словакии 1 июня встретится с чехами.

В случае поражения от словаков сборная Швеции потеряла бы шансы на выход в плей-офф турнира. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды сначала разыгрывали медали в специальном круговом турнире, а затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Именно в 2000 году сборная Швеции показала худший результат на чемпионатах мира в ХХI веке, заняв седьмое место.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швейцария640000221-1412
2Россия540000119-812
3Словакия640000214-1512
4Швеция630000319-119
5Чехия521000218-148
6Дания621000312-138
7Великобритания610001410-254
8Белоруссия610001410-254

 

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