Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 3:1 выиграла у команды Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Сборная Финляндии обыграла команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Сёренсен (31-я минута), Виктор Олофссон (52) и Исак Лундстрём (60). У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Цегларик забросил четвертую шайбу на турнире и сделал пять результативных передач. Такие же показатели у форварда сборной Канады Адама Хенрика. Они возглавляют таблицу лучших бомбардиров турнира.

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции. Лидируют в группе А швейцарцы, второе место занимают россияне, у обеих команд по 12 очков. В заключительном матче группового этапа шведы 31 мая сыграют со сборной России, а команда Словакии 1 июня встретится с чехами.

В случае поражения от словаков сборная Швеции потеряла бы шансы на выход в плей-офф турнира. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды сначала разыгрывали медали в специальном круговом турнире, а затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Именно в 2000 году сборная Швеции показала худший результат на чемпионатах мира в ХХI веке, заняв седьмое место.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.