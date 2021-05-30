Сборная Финляндии обыграла команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Команды выступают в группе В.
В составе победителей шайбы забросили Саку Мяэналанен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лунделл (65). У проигравших дублем отметился Мартиньш Дзиеркалс (19, 54).
Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков, команда обеспечила себе участие в плей-офф. Благодаря победе финнов вторым четвертьфиналистом турнира стала команда США, которая занимает второе место с 12 очками. Латвийские хоккеисты набрали девять очков и занимают пятую строчку.
В заключительном матче предварительного этапа финны сыграют с канадцами, а сборная Латвии - с командой Германии. Обе встречи пройдут 1 июня.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|16-8
|15
|2
|США
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15-6
|12
|3
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|4
|Германия
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|20-11
|9
|5
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|14-14
|9
|6
|Канада
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-15
|9
|7
|Норвегия
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|14-20
|5
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9-37
|0