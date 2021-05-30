Сборная Финляндии обыграла команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Команды выступают в группе В.

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В составе победителей шайбы забросили Саку Мяэналанен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лунделл (65). У проигравших дублем отметился Мартиньш Дзиеркалс (19, 54).

Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков, команда обеспечила себе участие в плей-офф. Благодаря победе финнов вторым четвертьфиналистом турнира стала команда США, которая занимает второе место с 12 очками. Латвийские хоккеисты набрали девять очков и занимают пятую строчку.

В заключительном матче предварительного этапа финны сыграют с канадцами, а сборная Латвии - с командой Германии. Обе встречи пройдут 1 июня.

Чемпионат мира завершится 6 июня.