{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Финляндии обыграла команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Финны одержали победу над хозяевами турнира в овертайме
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Команды выступают в группе В.

На эту тему
Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Саку Мяэналанен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лунделл (65). У проигравших дублем отметился Мартиньш Дзиеркалс (19, 54).

Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков, команда обеспечила себе участие в плей-офф. Благодаря победе финнов вторым четвертьфиналистом турнира стала команда США, которая занимает второе место с 12 очками. Латвийские хоккеисты набрали девять очков и занимают пятую строчку.

В заключительном матче предварительного этапа финны сыграют с канадцами, а сборная Латвии - с командой Германии. Обе встречи пройдут 1 июня.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия641010016-815
2США540000115-612
3Казахстан620200221-1510
4Германия530000220-119
5Латвия620021114-149
6Канада630000317-159
7Норвегия610100414-205
8Италия60000069-370

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции выиграла со счетом 3:1
Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Читать полностью