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ЧМ по хоккею в Риге

Билеты на игры чемпионата мира по хоккею начнут продавать 31 мая во второй половине дня

Встречи мирового первенства в Риге могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге в понедельник начинает продажу билетов на матчи турнира. Об этом в эфире местного телеканала ТV3 сообщил глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.

Правительство Латвии 27 мая приняло решение допустить болельщиков на игры чемпионата с 1 июня. Встречи мирового первенства могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

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"Сегодня во второй половине дня или ближе к вечеру мы планируем начать продажу билетов на завтрашние игры, - сказал Бунцис. - При проходе на арену нужно будет иметь три документа - ковид-сертификат, удостоверяющий личность документ и билет на игру". На всех трех документах должны быть указаны имя и фамилия владельца.

Глава оргкомитета напомнил, что отрицательный тест на COVID-19 не годится для того, чтобы болельщик был допущен на матчи первенства. "На игры могут быть допущены только завершившие курс вакцинации и переболевшие", - подчеркнул он.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.

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ЧМ по хоккею в Риге
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