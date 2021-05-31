Билеты на игры чемпионата мира по хоккею начнут продавать 31 мая во второй половине дня

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге в понедельник начинает продажу билетов на матчи турнира. Об этом в эфире местного телеканала ТV3 сообщил глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.

Правительство Латвии 27 мая приняло решение допустить болельщиков на игры чемпионата с 1 июня. Встречи мирового первенства могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.