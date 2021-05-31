СМИ: "Манчестер Сити" может предложить футболисту Рамосу двухлетний контакт

ТАСС, 31 мая. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания двухлетнего контракта с капитаном испанского "Реала" Серхио Рамосу. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По данным портала Transfermarkt, соглашение Рамоса с мадридской командой действует до 30 июня 2021 года.

Приоритетным вариантом для 35-летнего Рамоса является продление контракта с "Реалом", но футболист может рассмотреть предложения других клубов, если не получится договориться с президентом испанского клуба Флорентино Пересом.

В прошедшем сезоне Рамос провел в составе "Реала" 21 матч в различных турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.