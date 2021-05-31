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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Бертомеу: "Финал четырех" - 2019 не прошел в Москве из-за нарушения обещаний "ВТБ-Ареной"

Решающая стадия турнира прошла в испанском городе Витория-Гастейс
Президент Евролиги Жорди Бертомеу EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Президент Евролиги Жорди Бертомеу
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

КЁЛЬН /Германия/, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Финал четырех" баскетбольной Евролиги 2019 года не состоялся в Москве из-за невыполнения обещаний "ВТБ-Ареной". Об этом ТАСС рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

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"Финал четырех" в итоге прошел в испанском городе Витория-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.

"По поводу проведения "Финала четырех" [в России] мы серьезно общались с московской "ВТБ-Ареной", стройка которой на тот момент подходила к концу, - сказал Бертомеу. - Но к сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда "Финал четырех" в Испании".

"Помню, я ездил на ПМЭФ, и там мы практически объявили о том, что "Финал четырех" пройдет в Москве. В итоге мы были очень расстроены произошедшим", - добавил Бертомеу.

Ранее президент Евролиги высказал уверенность ТАСС, что "Финал четырех" Евролиги в обозримом будущем будет проведен в России.

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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