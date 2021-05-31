Свищев: российским хоккеистам важно продолжить побеждать уже в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею необходимо продолжить побеждать уже в плей-офф чемпионата мира и не реагировать на психологическое давление. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В понедельник сборная России победила шведов со счетом 3:2 по буллитам и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Латвии.

"Это уникальный и сложнейший чемпионат мира в нынешних условиях, - сказал Свищев. - Он очень непросто проходит для нашей команды и наших соседей. Выход в плей-офф - маленькая победа, и она уже есть. Желаем удачи команде в финальной части чемпионата мира, важно не реагировать на психологическое давление, выдохнуть и проявить свои лучшие качества".

Подопечные Валерия Брагина занимает первое место в группе А, набрав 14 очков после шести встреч предварительного этапа и гарантировав себе место в четверке сильнейших команд. Следующий матч россияне проведут 1 июня против команды Белоруссии. Четвертьфиналы пройдут 3 июня.