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ЧМ по хоккею в Риге

Слепышев: Орлов и Тарасенко сыграли важную роль в победе сборной России над шведами

Российские хоккеисты обыграли команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по буллитам со счетом 3:2 и обеспечили себе выход в плей-офф

ТАСС, 31 мая. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко, которые провели первый матч на чемпионате мира по хоккею, сыграли важную роль в победе сборной России над командой Швеции. Об этом журналистам рассказал капитан российской сборной Антон Слепышев.

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Встреча предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, завершилась победой россиян со счетом 3:2 по буллитам. Орлов и Тарасенко отметились голевыми передачами. Нападающий также реализовал буллит, который стал победным.

"Мы знаем их [Тарасенко и Орлова] очень хорошо, они помогли нам сегодня выиграть, были большой частью команды, - подчеркнул Слепышев. - Я пытаюсь так играть каждую игру, сегодня может просто больше получалось, здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера [Валерия Брагина], поздравить его".

Сборная России после шести матчей обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. "Понятно, что мы держали это в голове, настраивалась на игру, на то, чтобы выиграть. Конечно, чем раньше выйдешь в плей-офф, тем спокойнее будешь к нему готовиться. Также мы понимали, что шведы будут заряженными", - отметил Слепышев.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 1 июня сыграет с командой Белоруссии. Встреча начнется в 20:15 мск.

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ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
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