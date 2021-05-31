Брагин: сборная России не определилась с основным вратарем на плей-офф чемпионата мира

ТАСС, 31 мая. Тренерский штаб сборной России по хоккею еще не принял решения относительно того, какой из вратарей будут играть в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Пяти из шести матчей сборной России на турнире провел голкипер Александр Самонов. В субботу в расположение сборной прибыл вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Бобровский, который уже прошел карантин и будет иметь возможность сыграть в четвертьфинале.

"Самое главное, я рад за Александра, что три последних игры он очень уверенно и здорово сыграл. Варианты [того, кто из вратарей начнет плей-офф] всегда есть, будем думать, будем рассуждать", - сказал Брагин.

В понедельник сборная России обыграла команду Швеции по буллитам со счетом 3:2. Победа в матче позволила россиянам гарантировать себе место в плей-офф турнира. Во вторник подопечные Брагина сыграют со сборной Белоруссии.

"Да, очень хорошая игра, я имею в виду, что перед плей-офф очень полезная. Скажу, что временами очень неплохо играли. [Помогла] хорошая игра Самонова, ну и перед третьим периодом сделали перестановки, что сыграло свою роль", - добавил Брагин.