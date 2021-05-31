Брагин считает, что хоккеисты Орлов и Тарасенко прибавят по ходу чемпионата мира

ТАСС, 31 мая. Защитник Дмитрий Орлов и форвард Владимир Тарасенко улучшат свою игру по ходу чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Брагин: сборная России не определилась с основным вратарем на плей-офф чемпионата мира

Встреча предварительного этапа чемпионата мира в Риге против шведов завершилась победой россиян со счетом 3:2 по буллитам. Орлов и Тарасенко отметились голевыми передачами. Нападающий также реализовал буллит, который стал победным.

"Была хорошая игра в том плане, что она очень полезна перед плей-офф. По Орлову и Тарасенко - хорошая игра для первого матча. Думаю, они еще добавят", - отметил Брагин.

Главный тренер сборной России подчеркнул, что по ходу турнира еще могут произойти перестановки в игровых сочетаниях. "Сейчас будем думать, сложно ответить. Но я думаю, что будем искать оптимальные варианты, влились новые игроки, поэтому нужно найти химию в звене. Сегодня неплохо сработало звено [Владислава] Каменева, а также тройка [Дмитрий] Воронков - [Антон] Слепышев - [Михаил] Григоренко", - рассказал Брагин.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 1 июня сыграет с командой Белоруссии. Встреча начнется в 20:15 мск. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.