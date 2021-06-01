Хоккеист Тарасенко отметил атмосферу в сборной России на чемпионате мира

ТАСС, 1 июня. В сборной России по хоккею на чемпионате мира в Риге царит прекрасная атмосфера. Об этом в эфире Первого канала рассказал форвард национальной команды Владимир Тарасенко.

В понедельник российские хоккеисты в серии буллитов победили команду Швеции со счетом 3:2 и вышли в плей-офф турнира. Тарасенко реализовал решающий буллит.

"Очень приятно выиграть первую игру после приезда, - сказал Тарасенко. - Все ребята бились, играли. Самое приятное - это атмосфера внутри команды".

В заключительной встрече группового турнира россияне 1 июня встретятся с белорусами. Турнир в Риге завершится 6 июня.