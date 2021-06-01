Подарок тренеру. Российские хоккеисты обыграли шведов в день рождения Брагина

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 3:2 по буллитам обыграла команду Швеции в шестом матче предварительного этапа чемпионата мира и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Россияне забросили две шайбы с разницей в 12 секунд в третьем периоде, победный буллит реализовал нападающий Владимир Тарасенко.

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В матче против сборной Швеции в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и Тарасенко ("Сент-Луис"). Также вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей. Не сыграли нападающий Максим Шалунов и защитники Григорий Дронов и Рушан Рафиков. Для шведов матч был очень важен, так как в случае поражения команда лишалась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. "Мы знаем, что это будет сложная игра, россияне очень хороши, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы планируем сделать", - сказал перед матчем с россиянами главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв. Однако в первом периоде активнее играли российские хоккеисты. Они владели шайбой и наносили больше бросков по воротам Адама Рейдеборна, но счет открыли шведы: в большинстве Йеспер Фрёден пробил Александра Самонова. Сборная Швеции наказала российских хоккеистов за первое же удаление. Команда Валерия Брагина пропустила четвертую шайбу в меньшинстве на турнире. По ходу первой 20-минутки нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль получил удар в область носа, в результате чего на его игровой форме появились заметные следы крови. Форвард поменял свой привычный свитер с 67-м номером на запасной с 66-м номером без фамилии. Тарасенко и Орлов помогли победить Во втором периоде шведам все-таки удалось перехватить инициативу в матче, но, несмотря на наличие хороших моментов у ворот Самонова, изменить счет на табло у них не получилось. В третьей 20-минутке шведы продолжили играть активнее россиян. Переломный момент встречи случился в середине заключительного игрового отрезка. Российские хоккеисты дважды подряд сумели не пропустить в меньшинстве, а сами использовали свой шанс в контратаке.

Орлов подключился к атаке, красиво обыграл соперника и отдал передачу Антону Слепышеву на пустые ворота. У капитана российской сборной акцентированного броска не получилось, но шайба от его конька попала в ворота Рейдеборна. "У нас особо выбора не было. Мы понимали, что проигрываем, поэтому говорили, что надо активнее играть", - рассказал Орлов. Уже через 12 секунд подоспевший на отскок Александр Барабанов вывел сборную России вперед. Форвард не пропустил ни одного матча на турнире и во всех набрал очки (4 шайбы + 3 передачи). Голевой пас ему отдал Тарасенко, который отметился первым результативным действием на турнире. Удержать преимущество в счете до конца матча российским хоккеистам не удалось - Виктор Олофссон за четыре минуты до конца третьего периода сумел сравнять счет. Шведские хоккеисты на последних минутах устроили штурм ворот Самонова, но пробить российского вратаря больше не смогли. Победа в основное время оставляла шведам неплохие шансы на попадание в четвертьфинал, однако тренерский штаб команды не решился заменить вратаря на шестого полевого игрока. "И двух очков могло быть достаточно. Думали [о замене вратаря] перед матчем и сказали, что не так много шансов забить, когда снимаешь голкипера. А двух очков могло хватить, если бы словаки обыграли чехов", - пояснил Гарпенлёв.

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Овертайм проходил с преимуществом шведов, но опасных моментов у ворот Самонова им создать не удалось. В серии буллитов шведские хоккеисты реализовали две попытки, россияне - три. Победный буллит на счету Тарасенко. "По Орлову и Тарасенко - хорошая игра для первого матча. Думаю, они еще добавят", - сказал Брагин. "Мы знаем их [Тарасенко и Орлова] очень хорошо, они помогли нам сегодня выиграть, были большой частью команды, - подчеркнул капитан россиян Слепышев. Победа в день рождения тренера Несмотря на то, что всего в матче было 14 минут штрафного времени, сборная России ни разу не сыграла в большинстве. Шведские игроки дважды оказывались на скамейке штрафников, однако это были обоюдные удаления. "У судей были моменты, когда могли дать нам большинство", - считает Слепышев.

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Матч прошел в день рождения Брагина, ему исполнилось 65 лет. Главный тренер россиян признался, что впервые отметил этот праздник на тренерской скамейке. "В первый раз такое, в раздевалке сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили", - отметил Брагин. Пять из шести матчей сборной России на турнире провел голкипер Александр Самонов, в одной встрече сыграл Иван Бочаров. 29 мая в расположение сборной прибыл вратарь клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский, который уже прошел карантин и имеет возможность сыграть в четвертьфинале. "[Сегодня помогла] хорошая игра Самонова, также перед третьим периодом сделали перестановки, что сыграло свою роль. Рад за Александра, что в трех последних играх он очень уверенно и здорово сыграл. Варианты [того, кто из вратарей начнет плей-офф] всегда есть, будем думать, будем рассуждать", - отметил главный тренер сборной России. "Вратарь у нас шикарно сыграл, немало выручил", - заявил ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Также Брагин подчеркнул, что по ходу турнира еще могут произойти перестановки в игровых сочетаниях. "Я думаю, что будем искать оптимальные варианты, влились новые игроки, поэтому нужно найти химию в звене. Сегодня неплохо сработало звено [Владислава] Каменева, а также тройка [Дмитрий] Воронков - Слепышев - Григоренко", - рассказал Брагин. Для сборной России все только начинается Сборная России набрала 14 очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Также россияне гарантировали себе участие в плей-офф турнира. В заключительном матче группового этапа 1 июня команда Брагина сыграет с белорусами. Для того, чтобы занять итоговое первое место в группе, российским хоккеистам необходимо набрать два очка.

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"Тренерский штаб в третьем периоде внес коррективы по ходу матча, мы за счет этого смогли забить. После этого допустили череду ошибок и пропустили гол, будем работать над тем, как этого избежать в следующих играх. Для нас этот матч был важен в плане подготовки к плей-офф, мы сможем извлечь много полезных уроков из этой игры, нам есть над чем работать. Самое важное впереди, все только начинается, дальше сборная России будет только улучшать организацию и качество игры", - сказал ТАСС глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Третьяк сравнил матч с финалом и сказал, что победа над шведами должна прибавить уверенности всей команде. "Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, победа в нем придает уверенность", - заявил он ТАСС. С 1 июня матчи чемпионата мира будут проходить со зрителями. "Арена-Рига" сможет принять 2 660 болельщиков, а Олимпийский спортивный центр - 1 058. Цены на билеты составят от €110 до €340. "Наших зрителей будет не так много из-за ковидных ограничений, но я считаю, что мы получим много хороших местных болельщиков, которые придут поддерживать сборную России, - сказал Третьяк ТАСС. - И это еще больше придаст стимул нашей команде для победы, поскольку болельщики играют большую роль". Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии, - на "Арене-Рига", которая также примет полуфинальные и финальный матчи. Турнирные расклады В группе А после победы сборной России определились все участники четвертьфинала. В плей-офф также вышли команды Швейцарии (12 очков), Словакии (12) и Чехии (10). В понедельник чехи по буллитам обыграли датчан со счетом 3:2. Словаки впервые с 2013 года сыграют в плей-офф чемпионата мира.

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"У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что все есть для победы на чемпионате мира, просто нельзя терять концентрацию, надо продолжать находить уверенность, - отметил Орлов. - Да, последняя игра с белорусами, а потом сразу плей-офф, поэтому времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей". Сборная Швеции впервые не сумела выйти в четвертьфинал мирового первенства. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды разыгрывали медали в специальном круговом турнире, затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов выходили в полуфинал. Именно в 2000 году сборная Швеции показала худший результат на чемпионатах мира в ХХI веке, заняв седьмое место. В группе В место в плей-офф уже гарантировали команды Финляндии и США (обе - 15 очков). В понедельник американцы со счетом 2:0 обыграли немцев, а сборная Казахстана уступила норвежцам со счетом 1:3 и упустила возможность выйти в четвертьфинал. Казахстанцы попадут в плей-офф только в случае поражения канадцев от финнов в основное время. За другую путевку в четвертьфинал в личной встрече поборются команды Латвии и Германии. Победитель выйдет в плей-офф. Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 6 4 0 1 0 0 1 22-10 14 2 Швейцария 6 4 0 0 0 0 2 21-14 12 3 Словакия 6 4 0 0 0 0 2 14-15 12 4 Чехия 6 2 1 1 0 0 2 20-15 10 5 Швеция 7 3 0 0 1 0 3 21-14 10 6 Дания 7 2 1 0 1 0 3 13-15 9 7 Великобритания 6 1 0 0 0 1 4 10-25 4 8 Белоруссия 6 1 0 0 0 1 4 10-25 4