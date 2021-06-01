Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира

Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после шести встреч. Белорусы идут на предпоследней, седьмой строчке, набрав 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в плей-офф, российские хоккеисты после победы над шведами (3:2, по буллитам), обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.

В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Также в состав вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей, они заменили в составе Григория Дронова и Рушана Рафикова.

В понедельник с карантина вышел голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, но он не сможет принять участия во встрече против белорусов. В составе команды вратарь появится не раньше четвертьфинала.

Неудачное возвращение

Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии (2:5), пропустив три шайбы за семь минут в первом периоде, однако уже в следующей игры сумели сотворить маленькую сенсацию, впервые в истории чемпионатов мира обыграв шведов (1:0). Затем сборная Белоруссии уступила чехам (2:3, в овертайме), британцам (3:4), датчанам (2:5) и швейцарцам (0:6).