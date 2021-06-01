{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира

Подопечные Валерия Брагина уже гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира
Хоккеисты сборной России Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Белоруссии.

На эту тему
Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после шести встреч. Белорусы идут на предпоследней, седьмой строчке, набрав 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в плей-офф, российские хоккеисты после победы над шведами (3:2, по буллитам), обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.

В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Также в состав вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей, они заменили в составе Григория Дронова и Рушана Рафикова.

В понедельник с карантина вышел голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, но он не сможет принять участия во встрече против белорусов. В составе команды вратарь появится не раньше четвертьфинала.

Неудачное возвращение

Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии (2:5), пропустив три шайбы за семь минут в первом периоде, однако уже в следующей игры сумели сотворить маленькую сенсацию, впервые в истории чемпионатов мира обыграв шведов (1:0). Затем сборная Белоруссии уступила чехам (2:3, в овертайме), британцам (3:4), датчанам (2:5) и швейцарцам (0:6).

На эту тему
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Этот турнир стал для сборной Белоруссии первым после возвращения в элиту по итогам турнира в группе А первого дивизиона 2019 года, где белорусы заняли второе место. Они должны были играть на чемпионате мира 2020 года, но турнир был отменен из-за коронавируса. В нынешнем сезоне белорусские хоккеисты, несмотря на последнее место в группе, не вылетят из-за отмены турниров в низших дивизионах и будут иметь шанс показать лучшие результаты на чемпионате мира 2022 года.

Лучшими бомбардирами сборной Белоруссии являются нападающие череповецкой "Северстали" Владислав Кодола (1 гол + 2 передачи) и минской "Юности" Михаил Стефанович (2+1), а также форвард клуба НХЛ "Нью-Джерси" Егор Шарангович (2+1) - единственный представитель североамериканской лиги в сборной Белоруссии. Всего на турнире белорусы забросили 10 шайб и пропустили 23.

Команды России и Белоруссии встретятся на чемпионатах мира в 11-й раз. На счету россиян восемь выигранных матчей, белорусы одержали одну победу, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия640100122-1014
2Швейцария640000221-1412
3Словакия640000214-1512
4Чехия621100220-1510
5Швеция730010321-1410
6Дания721010313-159
7Великобритания610001410-254
8Белоруссия610001410-254

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Сборные по футболу
Определились все полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу
За выход в финал турнира поспорят сборные Германии, Нидерландов, Испании и Португалии
Читать полностью