Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира

ТАСС, 1 июня. Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Белоруссии.
Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после шести встреч. Белорусы идут на предпоследней, седьмой строчке, набрав 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в плей-офф, российские хоккеисты после победы над шведами (3:2, по буллитам), обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.
В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и нападающий Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Также в состав вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей, они заменили в составе Григория Дронова и Рушана Рафикова.
В понедельник с карантина вышел голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, но он не сможет принять участия во встрече против белорусов. В составе команды вратарь появится не раньше четвертьфинала.
Неудачное возвращение
Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии (2:5), пропустив три шайбы за семь минут в первом периоде, однако уже в следующей игры сумели сотворить маленькую сенсацию, впервые в истории чемпионатов мира обыграв шведов (1:0). Затем сборная Белоруссии уступила чехам (2:3, в овертайме), британцам (3:4), датчанам (2:5) и швейцарцам (0:6).
Этот турнир стал для сборной Белоруссии первым после возвращения в элиту по итогам турнира в группе А первого дивизиона 2019 года, где белорусы заняли второе место. Они должны были играть на чемпионате мира 2020 года, но турнир был отменен из-за коронавируса. В нынешнем сезоне белорусские хоккеисты, несмотря на последнее место в группе, не вылетят из-за отмены турниров в низших дивизионах и будут иметь шанс показать лучшие результаты на чемпионате мира 2022 года.
Лучшими бомбардирами сборной Белоруссии являются нападающие череповецкой "Северстали" Владислав Кодола (1 гол + 2 передачи) и минской "Юности" Михаил Стефанович (2+1), а также форвард клуба НХЛ "Нью-Джерси" Егор Шарангович (2+1) - единственный представитель североамериканской лиги в сборной Белоруссии. Всего на турнире белорусы забросили 10 шайб и пропустили 23.
Команды России и Белоруссии встретятся на чемпионатах мира в 11-й раз. На счету россиян восемь выигранных матчей, белорусы одержали одну победу, еще одна встреча завершилась вничью.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|6
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|22-10
|14
|2
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|21-14
|12
|3
|Словакия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-15
|12
|4
|Чехия
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|20-15
|10
|5
|Швеция
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|21-14
|10
|6
|Дания
|7
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|13-15
|9
|7
|Великобритания
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4
|8
|Белоруссия
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4