Сборная Канады проиграла финнам, но сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Канады проиграла по буллитам команде Финляндии со счетом 2:3 в заключительном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

В составе финской команды дублем отметился Артту Руотсалайнен (22-я и 56-я минуты). У канадцев шайбы забросили Брендон Пирри (2) и Максим Комтуа (29).

После семи туров команда Канады занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 10 очков, финны с 17 очками идут на первой строчке. Позднее во вторник в группе B свои игры проведут американцы, которые сыграют с итальянцами, сборная Латвии встретится с командой Германии.

Команда Казахстана с 10 очками лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.