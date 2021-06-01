Сборная Канады проиграла финнам, но сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Канады проиграла по буллитам команде Финляндии со счетом 2:3 в заключительном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.
В составе финской команды дублем отметился Артту Руотсалайнен (22-я и 56-я минуты). У канадцев шайбы забросили Брендон Пирри (2) и Максим Комтуа (29).
После семи туров команда Канады занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 10 очков, финны с 17 очками идут на первой строчке. Позднее во вторник в группе B свои игры проведут американцы, которые сыграют с итальянцами, сборная Латвии встретится с командой Германии.
Команда Казахстана с 10 очками лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|7
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|19-10
|17
|2
|США
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|17-6
|15
|3
|Канада
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|19-18
|10
|4
|Казахстан
|7
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|22-18
|10
|5
|Германия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|9
|6
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|14-14
|9
|7
|Норвегия
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|17-21
|8
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9-37
|0