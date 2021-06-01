{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Кожемяко вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию спорта

Этот орган был создан для взаимодействия различных органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физкультуры и спорта

ТАСС, 1 июня. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко включен в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав совета Кожемяко О. Н. - губернатора Приморского края (по согласованию)", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия различных органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физической культуры и спорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег Николаевич
Roland Garros
Андрей Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Немец Ян-Леннард Штруфф победил российского теннисиста со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4
Читать полностью