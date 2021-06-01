Кожемяко вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию спорта

ТАСС, 1 июня. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко включен в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав совета Кожемяко О. Н. - губернатора Приморского края (по согласованию)", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия различных органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физической культуры и спорта.