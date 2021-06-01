{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк: сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца

Сборные России и Канады сыграют в четвертьфинале мирового первенства 3 июня
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против команды России будет биться до конца, несмотря на неудачные игры на предварительном этапе. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России заняла первое место в группе A, канадцы в группе B стали четвертыми.

"Мы свое дело сделали: победили белорусов, самое главное, что обошлись без травм. Чтобы стать чемпионом, надо выигрывать в каждом матче, а четвертьфинал - особый случай, - сказал Третьяк. - Канадцы есть канадцы, они всегда будут биться против нас до конца. Легких матчей у нас не было здесь, кроме игр с британцами и белорусами, поэтому надо собрать все силы".

Четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Летние олимпийские виды спорта
Российские волейболистки проиграли команде Бразилии в Лиге наций
После пяти матчей у россиянок три победы, команда занимает восьмое место в турнирной таблице
Читать полностью