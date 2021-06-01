Третьяк: сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против команды России будет биться до конца, несмотря на неудачные игры на предварительном этапе. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России заняла первое место в группе A, канадцы в группе B стали четвертыми.

"Мы свое дело сделали: победили белорусов, самое главное, что обошлись без травм. Чтобы стать чемпионом, надо выигрывать в каждом матче, а четвертьфинал - особый случай, - сказал Третьяк. - Канадцы есть канадцы, они всегда будут биться против нас до конца. Легких матчей у нас не было здесь, кроме игр с британцами и белорусами, поэтому надо собрать все силы".

Четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.