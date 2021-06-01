Григоренко: россиянам неважно, против кого играть в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 1 июня. Сборная России не обращает внимания на то, против кого придется играть в четвертьфинале чемпионата мира, так как для победы на турнире надо обыгрывать любого соперника. Об этом журналистам заявил нападающий россиян Михаил Григоренко.

Во вторник россияне обыграли сборную Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа со счетом 6:0, благодаря победе российские хоккеисты заняли первое место в группе А. В четвертьфинале россияне 3 июня встретятся с командой Канады.

"Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых играх проиграли. Не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, так как это матчи на вылет, у нас стоит задача выиграть чемпионат мира, поэтому надо обыгрывать всех. Канада есть Канада, кроме того, все команды, которые вышли из группы, имеют задачу побеждать. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну", - сказал Григоренко.

Также хоккеист отметил, что было психологически сложно играть против команды Белоруссии после счета 5:0. "Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное и белорусам. Хорошо, что мы сыграли на ноль, помогли [Александру] Самонову, это очень здорово", - отметил хоккеист.

"В первом периоде сделали игру и в принципе расслабились, наверное. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу", - добавил защитник сборной России Никита Нестеров.