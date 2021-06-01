Главный тренер сборной России по хоккею Брагин поделился ожиданиями от матча с канадцами

ТАСС, 1 июня. Сборная Канады является очень скоростной и играющей командой, поэтому российским хоккеистам будет непросто в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Валерий Брагин.

Во вторник россияне обыграли сборную Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа со счетом 6:0, благодаря победе российские хоккеисты заняли первое место в группе. В четвертьфинале россияне 3 июня встретятся с командой Канады.

"Это [матч между сборными России и Канады] всегда громкая вывеска, поэтому будет большой ажиотаж, думаю, будет хороший матч, - сказал Брагин. - Наш тренерский штаб следил за чемпионатом, смотрел игры, в том числе и Канады. Это очень скоростная и играющая команда, будет очень непросто. Но мы все разберем, подготовимся и пойдем в бой".

Также специалист ответил на вопрос о составе на предстоящий матч. "Уже все практически определено, поэтому с Канадой, думаю, на лед выйдет боевой состав. Бобровский начал тренироваться, тренер по вратарям постоянно говорит, что он в хорошем состоянии, поэтому будем очень серьезно думать", - добавил Брагин.