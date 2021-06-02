{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Американский тренер по фигурному катанию Майнер отстранен на полгода за домогательства

Обвинения поступили со стороны подопечных американца
Росс Майнер EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Росс Майнер
© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 2 июня. Центр безопасного спорта (SafeSport) отстранил на полгода от тренерской деятельности бывшего американского фигуриста Росса Майнера из-за обвинений в домогательствах в отношении спортсменов. Об этом сообщает газета USA Today.

Подробности дела не уточняются.

Майнеру запрещено участие в любых мероприятиях, которые будут организованы Олимпийским и Паралимпийским комитетом США или национальными спортивными федерациями.

Майнеру 30 лет, он является двукратным серебряным призером чемпионата США (2013, 2018), а также бронзовым призером чемпионата четырех континентов 2012 года.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
"Спартак" продлил контракт с футболистом Тилом
Соглашение с полузащитником рассчитано до 2024 года
"Спартак" продлил контракт с футболистом Тилом
Читать полностью