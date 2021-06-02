Ростех создал приложение для болельщиков, которые прибудут в Санкт-Петербург на Евро

ТАСС, 2 июня. Ростех создал цифровой сервис GoRussia для болельщиков, которые намерены посетить в Санкт-Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Болельщикам потребуется зарегистрироваться на сайте gorussia.today, либо скачать мобильное приложение GoRussia, актуальная версия которого будет доступна в Google Play и Apple Store с 10 июня перед стартом турнира. Данный сервис будет доступен как для иностранных болельщиков - обладателей Fan ID, так и для россиян из других регионов.

Прибывающим в Санкт-Петербург болельщикам будут доступны два пакета услуг, первый из которых включает в себя безлимитный проездной на три дня на всем городском транспорте, включая метро, сим-карту со специальным тарифом, а также поддержку круглосуточного кол-центра.

Второй вариант, помимо вышеперечисленного, будет включать в себя билетный сервис для посещения Мариинского театра и более 10 главных музеев города. Эрмитаж и Царское село также подготовили специальные сеансы для болельщиков, которые будут доступны только в приложении.

Проект будет действителен с 10 июня по 12 июля 2021 года. Стойки сервиса будут доступны с 5 июня в чистой зоне аэропорта Пулково, а также в пунктах выдачи Fan ID на Невском проспекте и Приморском проспекте.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.