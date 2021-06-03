Шесть команд примут участие в Кубке мэра Москвы по хоккею

ТАСС, 3 июня. Хабаровский "Амур" и "Куньлунь Ред Стар" впервые сыграют в предсезонном турнире Кубок мэра Москвы по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа, в турнире примут участие шесть команд. Помимо "Амура" и "Куньлуня" это московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь". Команды разделены на две группы. В группу А попали "Амур", "Динамо" и ЦСКА, в группе В оказались "Витязь", "Куньлунь" и "Спартак".

В финале сыграют победители групп, в матче за третье место - команды, занявшие вторые места. Коллективы, занявшие последние места в группах, встретятся в игре за пятое место. Китайский "Куньлунь" с 2020 года из-за пандемии коронавируса базируется в Мытищах.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным участником является "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра наряду с ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года Кубок мэра разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным "Витязем".

Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА.