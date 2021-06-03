Брагин: некоторые хоккеисты сборной России находились не в лучшем состоянии

ТАСС, 3 июня. Некоторые игроки сборной России по хоккею находились на чемпионате мира в Риге не в лучшем физическом состоянии. Об этом журналистам заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

Российские хоккеисты уступили в четвертьфинале канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

"Мы перед игрой говорили, что нужно играть активно, быстро, агрессивно, - сказал Брагин. - Ребята старались, временами что-то получалось, что-то нет, противник сыграл практически от обороны, без провалов, мы не смогли взломать, а в овертайме пропустили гол. Были броски, несколько отскоков, на которые надо было идти и добивать. Сейчас неприятное состояние, у нас были шансы, но в таких матчах важно забивать".

"Да, лучшие игроки [КХЛ] были собраны, но кто-то был не в самом хорошем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, который, по сути, играл почти с травмой, Толчинский не в лучшем состоянии, поэтому я бы не стал сравнивать [уровень КХЛ и НХЛ]", - отметил специалист.

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.