Капитан сборной России по хоккею Слепышев заявил, что ему не стыдно за команду

Российские хоккеисты уступили в четвертьфинале канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

"Понятно, что это первый чемпионат мира для многих игроков и для меня в том числе, - сказал Слепышев. - Я бы не сказал, что ребята сегодня играли как-то зажато, парни молодцы, особенно те, кто играл в первый раз [на чемпионате мира], они проявили себя достойно. Да, это не тот результат, который мы хотели бы видеть и по игре, и на турнире, но за этих ребят не стыдно".

"Конечно, я, так же как и все, расстроен, все настраивались на победу, и очень обидно и грустно проиграть в овертайме, - добавил голкипер сборной России Сергей Бобровский. - Для многих молодых ребят это был первый опыт чемпионата мира, и, думаю, для их развития он будет неоценим. Все расстроены, думаю, вся страна расстроена, но что есть, то есть, парни все бились до конца, отдали все, что было, но это хоккей, в нем есть, как всегда, проигравшие и победители и, к сожалению, мы сегодня проигравшая сторона".

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.