Черчесов: Шунин на данный момент является основным вратарем сборной России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин на данный момент является основным вратарем сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.

В окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы помимо Шунина вошли еще два вратаря - Матвей Сафонов из "Краснодара" и Юрий Дюпин из казанского "Рубина".

"Видно было, что Сафонов набрал форму, готов. Каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому дали возможность сыграть [в товарищеском матче] с командой Польши. Другое дело, что Шунин - наш номер один, готовится к чемпионату Европы", - сказал Черчесов.

Сборная России в субботу в Москве проведет товарищеский матч против команды Болгарии. На групповом этапе чемпионата Европы российская команда сыграет со сборными Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).