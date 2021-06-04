{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Джанфранко Каспер избран почетным президентом Международной федерации лыжного спорта

Ранее швейцарец покинул пост президента организации, который занимал с 1998 года
Почетный президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер EPA/FABRICE COFFRINI
Описание
Почетный президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер
© EPA/FABRICE COFFRINI

ТАСС, 4 июня. Швейцарец Джанфранко Каспер избран почетным президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято в пятницу во время 52-го конгресса организации, который проходит в онлайн-формате.

77-летний Каспер покинул пост президента FIS, который он занимал с 1998 года. Его преемник будет избран позже в пятницу. Швейцарец был четвертым по счету президентом FIS, которая ведет свою историю с 1924 года. С 2000 по 2018 год Каспер был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

"Для меня и для всего мирового спорта, ты - олицетворение современного лыжного спорта", - отметил в своем видеообращении президент МОК Томас Бах.

FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноубординг.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Англии
"Челси" продлил контракт с главным тренером Тухелем до 2024 года
Германский специалист привел клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2020/21
Читать полностью