ТАСС, 4 июня. Швейцарец Джанфранко Каспер избран почетным президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято в пятницу во время 52-го конгресса организации, который проходит в онлайн-формате.

77-летний Каспер покинул пост президента FIS, который он занимал с 1998 года. Его преемник будет избран позже в пятницу. Швейцарец был четвертым по счету президентом FIS, которая ведет свою историю с 1924 года. С 2000 по 2018 год Каспер был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

"Для меня и для всего мирового спорта, ты - олицетворение современного лыжного спорта", - отметил в своем видеообращении президент МОК Томас Бах.

FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноубординг.