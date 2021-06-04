Василий Титов выдвинут на пост вице-президента Международной федерации гимнастики

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов будет переизбираться на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом он сообщил ТАСС.

Конгресс FIG состоится в турецкой Анталье с 5 по 7 ноября. В ходе конгресса состоятся выборы президента и вице-президентов федерации. Президентом Международной федерации гимнастики является японец Моринари Ватанабэ, Титов занимает пост первого вице-президента. Срок выдвижения кандидатов на руководящие посты в FIG истек 2 июня.

"Я выдвинут на пост вице-президента международной федерации, - сказал Титов. - Кроме меня на разные посты выдвинуты и другие представители России".

По словам Титова, Наталья Кузьмина будет переизбираться на пост президента технического комитета FIG по художественной гимнастике, а Любовь Андрианова и Дмитрий Андреев - в члены техкома по женской и мужской спортивной гимнастике соответственно. Ирина Никитина баллотируется в члены техкома по спортивной акробатике, Владислав Оскнер - в члены техкома по спортивной аэробике, Николай Макаров - в члены техкома по прыжкам на батуте.

Ватанабэ возглавляет FIG с октября 2016 года, тогда же вице-президентами федерации были избраны Титов, неоднократная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким, представляющая Белоруссию, и китаец Ло Чаои.