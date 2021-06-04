Тимченко: российские хоккеисты не подготовились к чемпионату мира как следует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские хоккеисты физически и психологически недостаточно хорошо подготовились к чемпионату мира в Риге. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Третьяк: сборная России в 1/4 финала чемпионата мира должна была лучше сыграть в атаке

В четверг сборная России в четвертьфинале мирового первенства проиграла команде Канады со счетом 1:2 в овертайме.

"Видимо, не подготовились как следует, психологически, физически", - сказал Тимченко.

В 2022 году чемпионат мира пройдет в Финляндии, а в 2023-м турнир примет Санкт-Петербург. "В 2023 году здесь будет чемпионат, вот тут надо будет показать результат. Надо подготовить к этому времени настоящую сборную, чтобы был не такой результат", - отметил Тимченко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.